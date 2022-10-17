Проект бюджета-2023 вводит новые инструменты поддержки регионов — Гетманцев Сегодня 11:46 — Казна и Политика

Проект бюджета-2023 вводит новые инструменты поддержки регионов — Гетманцев

Бюджетный законопроект предлагает два новых инструмента поддержки и восстановления регионов: дотацию на исполнение полномочий местных органов власти и Фонд ликвидации последствий российской агрессии.

Об этом рассказал в интервью Укринформу председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политики, секретарь Национального совета восстановления Даниил Гетманцев.

Он напомнил, что одна из немногих поправок, поддержанных парламентариями при рассмотрении проекта бюджета в первом чтении, касается увеличения финансирования Государственного фонда регионального развития. Для этого предлагается выделить 2 млрд гривен.

«Конечно, это не тот уровень, который предусмотрен Бюджетным кодексом для мирного времени, но тем не менее это то, что можем позволить себе в пределах прогнозируемых доходов и расходов. Эти деньги будут распределяться на первоочередные инвестиционные проекты, которые определены местными властями, в том числе — и на восстановление важных объектов», — прокомментировал Гетманцев.

Кроме этого, по словам главы комитета, проектом бюджета-2023 внедряются два новых инструмента поддержки регионов и их восстановления. Это новая дополнительная дотация на исполнение полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях Украины (23,9 млрд грн) и Фонд ликвидации последствий российской агрессии (19 млрд грн).

А еще в следующем году выделяется базовая дотация в размере 29 миллиардов гривен. Регионы также получат 87,5 миллиарда образовательной субвенции и субвенцию из государственного бюджета на реализацию кредитной программы по восстановлению — почти 7 миллиардов гривен", — добавил Гетманцев.

Напомним, приоритет бюджетного законопроекта на следующий год — безопасность и оборона Украины. На это должно быть направлено 1,13 трлн гривен (около 45% всего бюджета). На социальное обеспечение, в том числе на трансферт Пенсионного фонда, уйдет 16,1% расходной части бюджета, на медицину — 6,9%, а на образование — 6,1%. Остальные расходы предлагается сократить. Главная статья экономии — уменьшение на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом расходов на органы государственной власти.

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Укрінформ По материалам:

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