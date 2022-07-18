Проект Apple Project Titan обходится в $1 млрд в год, но годится только для демо-видео — Finance.ua

Проект Apple Project Titan обходится в $1 млрд в год, но годится только для демо-видео 18.07.2022, 00:12 — Технологии&Авто

Проект Apple Project Titan обходится в $1 млрд в год, но годится только для демо-видео

Проект Apple Project Titan по созданию беспилотных автомобилей на протяжении всей своей 8-летней истории сталкивается с неудачами и вынужден доказывать руководству свою перспективность. Так утверждают около двух десятков человек, работающих над программой и хорошо осведомленных об успехах и неудачах проекта.

Напомним, идея Apple состоит в том, чтобы создать самоуправляемый автомобиль без руля и педалей, который сможет самостоятельно двигаться, не полагаясь на подробные трехмерные карты и ориентироваться в дорожной обстановке. В августе 2021 года несколько прототипов самоуправляемых автомобилей Apple (модифицированные внедорожники Lexus) отправились в поездку протяженностью 40 миль (около 64 км). Их сопровождали дроны, чтобы обеспечить съемку автомобилей на хорошей местности. Отредактированное видео было предназначено для показа руководству Apple (в том числе генеральному директору Тиму Куку), чтобы продемонстрировать, что дела в проекте Apple Project Titan идут хорошо.

Видеодемонстрация имела определенный успех. В ней была показана способность автомобилей двигаться, не требуя трехмерных дорожных карт высокого разрешения. Но в более приближенной к реальности обстановке у самоуправляемых автомобилей Apple по-прежнему наблюдаются проблемы. Речь идет о наездах на бордюры, несоблюдении полосы движения при пересечении перекрестка и других сложностях. А раньше в этом году испытательный автомобиль чуть не сбил бегуна, который переходил улицу и имел преимущество в движении.

Как утверждают люди, работающие над проектом, эти проблемы вызваны «постоянно меняющимися целями», сменой ключевых сотрудников и руководителей. К тому же, проект страдает от определенного позерства. Отмечается, что инженеры «тратят драгоценное время на постановку демонстраций» на известных маршрутах (как при съемке видео для руководства), доказывая, что технология работает. Но проблема состоит в том, что она работает только в определенных местах и маршрутах, а не повсеместно.

Также сообщается, что высшее руководство компании скептически относится к проекту в целом, который тратит более миллиарда долларов в год на исследования и разработки. Источники сообщают, что склонность Кука дистанцироваться от разработки продуктов и нежелание посещать офисы Project Titan вредят программе, а нежелание Кука заняться массовым производством огорчило руководителей проекта. Сообщается, что глава разработки программного обеспечения Крэйг Федериги также скептически относится к проекту.

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