Продукты в «ЛНР» почти на 40% дороже, чем на подконтрольных Украине территориях — Гайдай

Сегодня 08:16 — Личные финансы

«Потребительская корзина» в «ЛНР» почти на 40% дороже имеющейся на подконтрольной украинскому правительству территории. Это опровергает мифы о «сладкой жизни» в «народной республике».

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он ссылается на мониторинг открытых источников, проведенный Департаментом экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской областной государственной администрации.

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Согласно имеющимся данным, средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в оккупированных россией громадах Луганщины значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной правительству.

В частности, значительно дороже такие продукты из «потребительской корзины»:

картофель — на 45,44%;

масло подсолнечное — на 44,95%;

лук репчатый — на 44,47%;

яйца куриные — на 42,79%;

морковь — на 39,99;

птица (тушка куриная) — на 39,36%;

свинина — на 31,99%;

свекла — на 29,14%;

макаронные изделия — на 22,34%.

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