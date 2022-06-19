Продукты в «ЛНР» почти на 40% дороже, чем на подконтрольных Украине территориях — Гайдай — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продукты в «ЛНР» почти на 40% дороже, чем на подконтрольных Украине территориях — Гайдай

Сегодня 08:16Личные финансы
24
«Потребительская корзина» в «ЛНР» почти на 40% дороже имеющейся на подконтрольной украинскому правительству территории. Это опровергает мифы о «сладкой жизни» в «народной республике».
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он ссылается на мониторинг открытых источников, проведенный Департаментом экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской областной государственной администрации.
Читайте также
Согласно имеющимся данным, средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в оккупированных россией громадах Луганщины значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной правительству.
В частности, значительно дороже такие продукты из «потребительской корзины»:
  • картофель — на 45,44%;
  • масло подсолнечное — на 44,95%;
  • лук репчатый — на 44,47%;
  • яйца куриные — на 42,79%;
  • морковь — на 39,99;
  • птица (тушка куриная) — на 39,36%;
  • свинина — на 31,99%;
  • свекла — на 29,14%;
  • макаронные изделия — на 22,34%.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Получить деньги быстро 💸
По материалам: hromadske.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.