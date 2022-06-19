Согласно имеющимся данным, средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в оккупированных россией громадах Луганщины значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной правительству.
В частности, значительно дороже такие продукты из «потребительской корзины»:
картофель — на 45,44%;
масло подсолнечное — на 44,95%;
лук репчатый — на 44,47%;
яйца куриные — на 42,79%;
морковь — на 39,99;
птица (тушка куриная) — на 39,36%;
свинина — на 31,99%;
свекла — на 29,14%;
макаронные изделия — на 22,34%.
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