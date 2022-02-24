Продуктовые супермаркеты и другие украинские ритейлеры продолжают работу — Finance.ua

Продуктовые супермаркеты и другие украинские ритейлеры продолжают работу

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Продуктовые ритейлеры «Сильпо», «Новус», «АТБ», а также ряд других компаний заявили о продолжении работы своих магазинов в Киеве и других городах, предупреждают о возможных изменениях графика работы.

Как сообщил в Facebook директор корпорации «АТБ» Борис Марков, сеть супермаркетов продолжает работу и снабжена товарами всех категорий в полном объеме, передает Интерфакс-Украина.

«Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса при его увеличении. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под особым контролем», — сообщил Марков.

Продолжают работу супермаркеты Varus.

«Делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить магазины продуктами в обычном режиме», — говорится на странице сети в Facebook.

Кроме того, работают магазины Novus в Киеве и пригороде, Ирпене, Вышгороде, Вишневом, Буче, Белой Церкви, Ровно. При этом супермаркеты работают до 21:00, сообщают в сети.

Супермаркеты «Сільпо» планируют продолжать работу в обычном режиме, ограничив время работы некоторых магазинов до 21:00. Компания также ведет переговоры с торгово-развлекательными центрами по свободному доступу в супермаркеты на их территории.

«Пытаемся, чтобы сегодня максимум «Сільпо» работали в обычном режиме. Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы на связи с производителями, чтобы обеспечить постоянную поставку продукции. А также на связи с ТРЦ, чтобы даже при закрытии торгового центра мы открыли «Сільпо», — говорится в сообщении сети в Facebook.

Также продолжают работу магазины drogerie-сети EVA.

«ООО „Руш“ сообщает, что магазины сети EVA работают в максимально усиленном и мобилизованном режиме», — сообщает компания в соцсетях.

В то же время о прекращении работы магазинов с сегодняшнего дня сообщила сеть магазинов гаджетов и аксессуаров «Цитрус».

«В связи с введением военного положения мы временно прекращаем работу наших магазинов „Цитрус“», — заявила компания в Facebook.

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