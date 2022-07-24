Продуктовая корзина украинца подорожала на 14% (инфографика) — Finance.ua

Продуктовая корзина украинца подорожала на 14% (инфографика) Сегодня 13:31 — Личные финансы

В декабре за продуктовую корзину из наиболее употребляемых товаров украинец отдавал 302,86 гривны против 347,1 гривны в июне. За пять месяцев (с декабря по июнь) продуктовая корзина подорожала на 44,24 гривны, или на 14,16%.

В такую корзину преимущественно вошли бы крупы (гречка), яйца, хлеб, молоко, мясо, картофель, сахар и фрукты (яблоки). Поэтому с начала войны цены на разные продукты изменились следующим образом:

На рост цен с начала войны повлияла стремительная инфляция, внутренние и внешние факторы, связанные с войной. В июне росли в цене сырые продукты, речь идет об овощах и фруктах — до 36,1% годовых. Что касается обработанных продовольственных товаров, то они выросли до 21,5% годовых.

В НБУ объяснили, что это прежде всего связано с:

появлением ранних овощей, которые в этом году значительно дороже вследствие временной оккупации южных регионов, специализирующихся на их выращивании;

ростом затрат на их производство и снабжение.

В среднем цены на продукты в июне выросли на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это больше чем в мае, когда продукты подорожали на 2,6%.

Телеканал 24 По материалам:

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