Продолжает расти уровень трудоустроенности и желания украинцев вернуться домой — опрос (инфографика) Сегодня 09:00

Зафиксирован дальнейший рост желания внешних мигрантов вернуться домой при первой возможности, незначительное увеличение количества трудоустроенных граждан и улучшение оценки состояния ментального здоровья украинцев.

Об этом говорят результаты новой десятой волны исследования социально-политических и миграционных настроений украинцев во время войны, которую Gradus Research проводит при поддержке Европейского Союза и в партнерстве с Центром Экономического Восстановления.

Все больше украинцев, которых война заставила уехать за границу, стремятся вернуться домой. С середины сентября их количество выросло на 16 пунктов и сейчас составляет 78%. Это самый высокий показатель за все время замеров, начиная с мая 2022 года. И это несмотря на то, что 71% опрошенных заявляют, что имеют возможность оставаться за границей.

Соответственно снизилось и количество тех, кто хочет остаться на новом месте жительства — таких только 7%.

«Люди склонны трактовать положительные новости о деоккупации территорий как сигнал, что можно возвращаться домой. Однако вопрос безопасности и дальше остается одновременно и ключевым драйвером, и барьером в этом. Это объясняется тем, что чувство безопасности очень субъективно, и то, что для кого-то выглядит как ’уже можно возвращаться’, для других все еще представляет угрозу», — объясняет Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research.

Стремиться к возвращению украинцев заставляет и непростая ситуация с работой и доходами. В целом уровень трудоустроенности несколько увеличился и составляет 61%.

Самый высокий показатель трудоустроенности наблюдается среди оставшихся дома украинцев — 66%. Что касается внутренне перемещенных лиц и внешних мигрантов, то среди них 55% и 52% трудоустроены соответственно.

Большинство украинцев продолжает декларировать уменьшение дохода с начала полномасштабного вторжения (77%), и только 3% указывают, что их доход увеличился.

Особых изменений в стабильности дохода среди трудоустроенного населения не зафиксировано — 74% продолжают получать зарплату. В то же время почти у половины (47%) трудоустроенных нет уверенности в том, будут ли они получать ее и дальше.

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