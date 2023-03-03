Продажи Volvo в феврале выросли на 22% — Finance.ua

Продажи Volvo в феврале выросли на 22% Сегодня 23:25 — Фондовый рынок

Автопроизводитель Volvo Cars заявил в пятницу, что продажи в феврале выросли на 22% в годовом измерении — до 51 286 автомобилей, чему способствовал скачок продаж моделей с возможностью подзарядки.

Об этом пишет Reuters.

Volvo Cars, мажоритарным акционером которой является китайская Geely Holding, заявила, что продажи полностью электрических автомобилей выросли на 187% и составили 19% от общего объема продаж.

Продажи всех моделей с возможностью подзарядки, включая не полностью электрические, выросли на 49% и составили 40% общего объема продаж.

Акции Volvo Cars выросли на 3% в начале торгов.

В январе общие продажи автомобилей группы выросли на 2%, поскольку в Китае они были сдержаны эффектом китайского новогоднего календаря. В феврале продажи в Китае выросли на 50%.

На крупнейшем рынке Европы продажи в феврале выросли на 9%.

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Економічна Правда По материалам:

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