Продажи Volvo в феврале выросли на 22% — Finance.ua
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Продажи Volvo в феврале выросли на 22%

Фондовый рынок
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Автопроизводитель Volvo Cars заявил в пятницу, что продажи в феврале выросли на 22% в годовом измерении — до 51 286 автомобилей, чему способствовал скачок продаж моделей с возможностью подзарядки.
Об этом пишет Reuters.
Volvo Cars, мажоритарным акционером которой является китайская Geely Holding, заявила, что продажи полностью электрических автомобилей выросли на 187% и составили 19% от общего объема продаж.
Продажи всех моделей с возможностью подзарядки, включая не полностью электрические, выросли на 49% и составили 40% общего объема продаж.
Акции Volvo Cars выросли на 3% в начале торгов.
В январе общие продажи автомобилей группы выросли на 2%, поскольку в Китае они были сдержаны эффектом китайского новогоднего календаря. В феврале продажи в Китае выросли на 50%.
На крупнейшем рынке Европы продажи в феврале выросли на 9%.
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По материалам:
Економічна Правда
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