Продажи токенов CryptoPunks подскочили на 248% после презентации тематической коллекции от Tiffany — Finance.ua
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Продажи токенов CryptoPunks подскочили на 248% после презентации тематической коллекции от Tiffany

Финтех и Карты
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Фото: incrypted.com
Фото: incrypted.com, incrypted.com
1 августа стало известно о том, что престижный ювелирный дом Tiffany & Co. представил коллекцию кулонов по мотивам CryptoPunks. На фоне этого продажи тематических токенов выросли в 2,5 раза.
По данным аналитического портала Cryptoslam, за последние сутки сумма всех сделок по покупке NFT из коллекции CryptoPunk составила 1278 ETH, около 2,16 млн долларов. На момент написания новости последний токен был продан за 131,6 тысячи долларов.
При этом за весь июль объем сделок составил 49,7 млн долларов. Очевидно, что анонс коллекции от Tiffany послужил своеобразной рекламой, которая подтолкнула спрос.
Все дело в том, что возможность купить ожерелье от ювелирного дома имеют исключительно держатели NFT CryptoPunk Collection. При этом предложение токенов ограничено, в коллекции всего 10 тысяч штук.
Напомним, украшения от Tiffany выполнены из 18-каратного розового или белого золота в зависимости от цветовой гаммы токена, а также инкрустированы бриллиантами. Стоимость кулонов стартует от 30 ETH.
По материалам:
incrypted
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