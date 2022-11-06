Продажи подержанных авто падают — Finance.ua

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Продажи подержанных авто падают

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Продажи подержанных авто падают
Продажи подержанных авто падают
После пика в июне, спровоцированного так называемой «нулевой растаможкой», продажи подержанных автомобилей в Украине продолжают снижаться.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Объем рынка подержанных авто падает

В октябре украинцы приобрели 84,7 тыс. подержанных автомобилей. Это на −40,7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом 2021 году и на −11% меньше, чем в сентябре-2022. Меньше машин в этом году было продано только в первые месяцы полномасштабной войны — в марте и апреле.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Доля внутренних перепродаж при этом остается стабильно высокой: 81,9% по итогам октября. Импорт авто с пробегом из-за границы составил всего 18,1% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, в октябре 2021 г. эти показатели были зафиксированы на уровне 59,5% и 40,5% соответственно.

Внутренние перепродажи остаются основой авторынка

В октябре украинцы приобрели 69,4 тысячи подержанных авто на внутреннем рынке. Такой показатель оказался на −18,5% меньше октября 2021 года и на −12,1% меньше сентября-2022. Помимо этого, внутренние перепродажи — уже традиционно самый большой сегмент на украинском автомобильном рынке.
После отмены так называемой «нулевой растаможки» украинцы в большинстве предпочитают покупку легковых автомобилей внутри страны, так как импорт из-за границы машин с пробегом стал экономически невыгодным.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: более 10 тысяч. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем почти 6 тысяч регистраций, они составляют 23% от общего количества проданных подержанных машин в октябре.
В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам б/у авто вошли также Днепропетровская (7 тыс.), Одесская (5,7 тыс.) и Львовская (4,9 тыс.) области.

Импорт б/у легковушек продолжает падать

В течение октября в Украине зарегистрировали 15,3 тысячи подержанных легковушек, привезенных из-за границы. Это на 73,5% меньше, чем в октябре-2021 и на 5,6% меньше, чем в сентябре-2022. Тенденция уменьшения импорта подержанных авто продолжается уже четвертый месяц подряд, с момента отмены так называемой «нулевой растаможки». На фоне изменения обменного курса валют и общего спада экономики в результате войны, в большинстве случаев автомобили доступной ценовой категории, в которых больше всего нуждаются украинцы, выгоднее покупать на внутреннем рынке.
Продажи подержанных авто падают
Наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (1,8 тыс. шт.), в Киеве (1,7 тыс. шт.) и Киевской области (1,1 тыс. шт.), Ровенской (1 тыс. шт.) .) и Одесской областях (1 тыс. шт.).
Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Донецкой (14 шт.), Луганской (100 шт.), Херсонской (107 шт.), Николаевской (135 шт.) и Кировоградской (226 шт.) областях.

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По материалам:
Finance.ua
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