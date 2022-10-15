Продажи персональных компьютеров снижаются. Но не в Apple — Finance.ua
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Продажи персональных компьютеров снижаются. Но не в Apple

Технологии&Авто
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Продажи персональных компьютеров снижаются. Но не в Apple
Продажи персональных компьютеров снижаются. Но не в Apple
Согласно данным аналитической компании IDC, сейчас наблюдается снижение объемов снабжения компьютеров почти у всех крупных производителей. Это объясняется уменьшением спроса у покупателей, а также с до сих пор не решенными проблемами с цепями снабжения.
За третий квартал текущего года производители потеряли 15% от прошлогодних показателей — 74,3 млн против 87,3 млн. Правда, при этом это все равно больше, чем до пандемии. Показатели большинства производителей ощутимо упали, где Lenovo потеряла 16,1%, HP — 27,8%, Dell — 21,2%, ASUS — 7,8% и другие производители — 19,4%.
И только Apple показала рост в 40,2%, хотя все равно занимает лишь четвертую позицию в общем лидерском зачете.
Продажи персональных компьютеров снижаются. Но не в Apple
На подобную ситуацию намекала компания AMD, которая в прошлый четверг снизила прогноз продаж чипов на третий квартал. Назваными причинами были снижение спроса и те же проблемы на производстве.
Еще не известно, как обстоят дела у Microsoft и Intel. Компании должны обнародовать отчеты о доходах в конце октября — 25 и 27 соответственно.
По материалам:
mezha.media
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