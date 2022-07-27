Продажи новых смартфонов в рф упали до минимума за пять лет — Finance.ua

Продажи новых смартфонов в рф упали до минимума за пять лет Сегодня 20:21

Во втором квартале 2022 года продажи новых смартфонов в россии снизились до минимума за пять лет.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей операторов «Билайн» и Tele2.

Так, собеседник, близкий к одному из российских ритейлеров, назвал квартальные продажи «самыми низкими за десятилетия».

По оценкам МТС и «Билайна», в России в этот период было продано около 4,5 млн смартфонов на сумму 103 млрд рублей.

При этом в МТС заявили, что продажи упали к 2021 году на 30% и по количеству проданных аппаратов, и в денежном выражении, в Tele2 — на 23% и 12%. «Мегафон» зафиксировал падение продаж на 17% по количеству смартфонов.

Среди особенностей продаж смартфонов во 2 квартале в россии собеседники издания также назвали рост доли китайских устройств (по оценке «М.Видео — Эльдорадо», примерно с половины рынка до двух третей) и рост сегмента подержанных устройств.

При этом сокращение спроса на смартфоны опрошенные газетой аналитики связывают со снижением реальных доходов населения и подорожанием смартфонов.

«Покупательная способность, геополитика, страх за будущее — все это не способствует покупке айфона более чем за 100 тысяч рублей», — констатирует руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

После вторжения россии в Украину поставки многих популярных брендов в рф были прекращены — как из-за нарушения логистических цепочек в результате санкций, так и из-за решения ряда компаний приостановить продажи на российском рынке.

В россии на этом фоне был принят закон о так называемом «параллельном импорте», позволяющий ввозить определенные товары без разрешения правообладателя.

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Економічна Правда По материалам:

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