Продажи новых премиальных автомобилей в россии обвалились на 89% в годовом измерении — Finance.ua
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Продажи новых премиальных автомобилей в россии обвалились на 89% в годовом измерении

Сегодня 14:34Технологии&Авто
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В мае в россии реализовали полторы тысячи премиальных автомобилей — это на 89% меньше, чем год назад, и на 45% меньше, чем в апреле.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты Автостата на основе данных Электронного паспорта.
Отмечается, что в мае на долю дорогих машин пришлось только 5,3% продаж легковых автомобилей в месяц — на 9-10% рынка в обычных условиях.
При этом почти весь премиум-сегмент состоит из марок, которые приостановили поставки автомобилей в россию. Лидерами в премиуме всегда были германские марки. По итогам 2021 года доля BMW на российском авторынке составляла 2,8%, за год продали 46 880 машин (без учета Mini), Mercedes-Benz — 2,6% (43 000 машин). Для сравнения доля массового Volkswagen — 3,3%.
После начала вторжения рф в Украину многие иностранные производители автомобилей ушли с российского рынка. О приостановлении производства или прекращении поставок объявляли BMW, Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Volvo, MAN и другие.
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В марте российские автодилеры сообщили о повышении цен на автомобили большинства марок с 1 апреля. Рост цен они объяснили падением курса рубля и повышением утилизационного сбора.

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По материалам: Економічна Правда
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