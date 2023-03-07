Продажи новых электромобилей в Украине увеличились в три раза — Finance.ua

Продажи новых электромобилей в Украине увеличились в три раза Сегодня 08:01 — Личные финансы

Продажи новых электромобилей в Украине увеличились в три раза

В феврале украинцы приобрели 413 новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

«По отношению к показателю февраля прошлого года, рынок новых электромобилей увеличился втрое, а к результату января этого года прибавил 40%», — сказано в сообщении.

Топ-5 самых популярных электромобилей февраля:

бестселлером на рынке новых авто снова стал Volkswagen ID.4. За месяц украинский автопарк пополнили 134 новых автомобиля этой модели;

второй результат у Dong Feng (Honda) M-NV — 86 шт.;

на третьем месте Volkswagen ID.6 — 33 шт.

четвертая по популярности модель — компактная Honda E — 27 шт.;

замыкает ТОП-5 февральского рынка — Mercedes-Benz EQC — 16 шт.

Всего с начала года в Украине было реализовано 708 новых электромобилей, что на 164% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Справка Finance.ua:

в кратчайшем месяце года в Украине было реализовано чуть более 2,7 тыс. новых легковых авто;

за весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тысяч легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила почти $3 млрд;



в январе 2023 года украинский автопарк пополнили почти 1,3 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по отношению к январскому результату прошлого года пополнение автопарка на электротяге увеличилось вдвое.



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