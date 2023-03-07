Продажи новых электромобилей в Украине увеличились в три раза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продажи новых электромобилей в Украине увеличились в три раза

Личные финансы
33
Продажи новых электромобилей в Украине увеличились в три раза
Продажи новых электромобилей в Украине увеличились в три раза
В феврале украинцы приобрели 413 новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
«По отношению к показателю февраля прошлого года, рынок новых электромобилей увеличился втрое, а к результату января этого года прибавил 40%», — сказано в сообщении.

Топ-5 самых популярных электромобилей февраля:

  • бестселлером на рынке новых авто снова стал Volkswagen ID.4. За месяц украинский автопарк пополнили 134 новых автомобиля этой модели;
  • второй результат у Dong Feng (Honda) M-NV — 86 шт.;
  • на третьем месте Volkswagen ID.6 — 33 шт.
  • четвертая по популярности модель — компактная Honda E — 27 шт.;
  • замыкает ТОП-5 февральского рынка — Mercedes-Benz EQC — 16 шт.
Всего с начала года в Украине было реализовано 708 новых электромобилей, что на 164% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Справка Finance.ua:

  • в кратчайшем месяце года в Украине было реализовано чуть более 2,7 тыс. новых легковых авто;
  • за весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тысяч легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила почти $3 млрд;
  • в январе 2023 года украинский автопарк пополнили почти 1,3 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по отношению к январскому результату прошлого года пополнение автопарка на электротяге увеличилось вдвое.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.