Продажи крупнейшего в мире производителя iPhone упали после начала расследования в Китае — Finance.ua

Продажи крупнейшего в мире производителя iPhone упали после начала расследования в Китае Сегодня 23:55

Продажи крупнейшего в мире производителя iPhone упали после начала расследования в Китае

Продажи тайваньской Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co), крупнейшего в мире производителя iPhone, в октябре снизились после того, как Китай начал расследование в отношении компании.

Об этом пишет Bloomberg.

Важнейший партнер Apple отчитался о снижении доходов в октябре на 4,6% до 741,2 млрд тайваньских долларов (23 млрд долларов США).

Несмотря на это, Foxconn подтверждает «прогноз значительного роста» на четвертый квартал — обычно самый результативный для нее из-за отгрузки iPhone в конце года. В сентябре Apple представила свой пятнадцатый iPhone.

«Операции будут последовательно расти», — заявили в компании, не предоставив подробностей.

«Расследование в Китае усложняет положение Apple на ее крупнейшем международном рынке и производственной базе. Государственные регуляторы проводят налоговые проверки и проверяют землепользование Foxconn», — пишет Bloomberg со ссылкой на китайские государственные СМИ.

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При этом, добавляет агентство, инвесторы стали осторожнее относительно перспектив iPhone в Китае, на который приходится около пятой части продаж Apple.

«Потребительская экономика страны падает, в то время как американский бизнес сталкивается со все более враждебной средой, поскольку технологический конфликт Китая с США продолжается. Неожиданный дебют смартфона Huawei с передовым процессором 5G китайского производства также спровоцировал националистические настроения и отобрал продажи у iPhone», — добавляет Bloomberg.

В пресс-службе Foxconn заявили, что компания будет сотрудничать с властями. «Соблюдение законов и правил является основным принципом группы по всему миру. Мы будем активно сотрудничать с соответствующими органами власти», — говорится в заявлении, которое цитирует Financial Times.

В августе основатель Foxconn Терри Гоу выдвинул свою кандидатуру на пост президента Тайваня. В обращении к избирателям миллиардер (Forbes оценивает его состояние в 6,6 млрд долл.) заявил, что собирается принести «50 лет мира в Тайваньский пролив» и заложить «глубочайшую основу для взаимного доверия» с обеих сторон.

При этом Гоу пообещал, что «не поддастся угрозам Китая», добавив, что у него нет «личных» активов в стране и что он не получает указаний от властей КНР. Миллиардер также усомнился, что Китай решится конфисковать активы Foxconn, поскольку тогда Пекину придется объяснять перебои с поставками главным клиентам компании, таким как Apple, Tesla, Amazon и Nvidia.

Економічна Правда По материалам:

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