Продажи криптокартин Джонни Деппа взлетели после победы над Херд в суде — Finance.ua

Продажи криптокартин Джонни Деппа взлетели после победы над Херд в суде

Оправдательное решение в суде против бывшей жены Эмбер Херд не только отмыло репутацию голливудского актера Джонни Деппа, но и повысило продажи его коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT). На следующий день после решения судьи его картины были куплены более двух сотен раз.

В январе Депп выставил на NFT-маркетплейсе OpenSea коллекцию из 3,9 тыс. картин под названием Never Fear Truth (Никогда не бойся правды).

В своих работах актер изобразил своих коллег, в том числе Тима Бертона, Аль Пачино, а также покойных Хита Леджера, Ривера Феникса, Элизабет Тейлор и Хантера Томпсона.

В описании коллекции говорится, что автор изобразил тех, кого хорошо знал и кто его вдохновлял. Среди выставленных лотов можно найти также свыше 600 автопортретов и 320 картин с дочерью актера Лили Депп.

OpenSea.io

После оправдательного вердикта судьи произошел всплеск интереса к работам актера. 2 июня картины были продана 212 раз, минимальная стоимость NFT при этом составила около 0,52 ETH.

В целом, с момента запуска объем продаж цифровых портретов уже превысил 1,5 тыс. Ethereum. Согласно курсу ведущей европейской криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 4 июня это составляет около $2,6 млн.

Депп получит не всю эту сумму — владелец NFT получает только полную стоимость от изначальной продажи произведения и долю от ее последующих перепродаж.

Как известно, 1 июня присяжные суда штата Вирджиния признали актрису Эмбер Херд виновной в клевете в отношении 58-летнего Джонни Деппа. Судья обязал ее выплатить компенсацию в размере $15 млн (сторона обвинения просила $50 млн).

В то же время, суд частично удовлетворил требования встречного иска Херд — она обвиняла Деппа в том, что он тоже нанес ущерб ее репутации, назвав ее обвинения инсценировкой. Она потребовала возместить ей $100 млн, но суд одобрил только $2 млн.

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