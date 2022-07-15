Продажи автомобилей в ЕС упали до самого низкого уровня за 26 лет — Finance.ua
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Продажи автомобилей в ЕС упали до самого низкого уровня за 26 лет

Технологии&Авто
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В июне в Европе было зарегистрировано самое низкое количество новых легковых автомобилей с 1996 года — чуть более 1,06 миллиона, причем продажи некоторых автопроизводителей упали почти на 50%.
Об этом свидетельствуют данные Европейской автомобильной ассоциации, пишет Reuters.
Немецкая Volkswagen Group больше пострадала среди крупных автопроизводителей с почти на четверть меньшими продажами, чем в июне прошлого года.
Однако за первое полугодие больше всего падение на 21,1% зафиксировала корпорация Stellantis.

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Среди небольших брендов количество новых регистраций у Volvo упало на 47,9% в июне и на 28,5% за первое полугодие, тогда как Jaguar Land Group зафиксировало меньшее падение в июне на 13,2%, но в целом в этом году падение составило 34, 7%.
Основные производители автомобилей от BMW до Stellantis в течение последних недель сообщали о падении продаж во всем мире в преддверии своих результатов за второй квартал этого месяца.
Все четыре основных рынка Европейского Союза — Испания, Италия, Германия и Франция — сообщили о снижении регистрации автомобилей.

Справка Finance.ua:

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По материалам:
Економічна Правда
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