Продажи автомобилей с пробегом в Украине взлетели на 1052% — Finance.ua

Продажи автомобилей с пробегом в Украине взлетели на 1052% Сегодня 20:13 — Технологии&Авто

В марте украинцы приобрели 107,2 тыс. подержанных автомобилей. Это на 1052% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 23,8% больше, чем в феврале текущего года.

Доля внутренних перепродаж при этом продолжает оставаться стабильно высокой: 82,5% от общего количества сделок купли-продажи подержанных машин.

Доля импорта автомобилей с пробегом из-за границы составила 17,5% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, на пике так называемой нулевой растаможки, в мае 2022 года, свежепригнанные машины с пробегом составляли более 64%.

На внутреннем рынке в марте украинцы заключили 80,5 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 12,4 тысячи.

Из-за границы в марте 2023 года привезли 15,8 тыс. подержанных автомобилей. Такой показатель на 83,7% больше, чем в марте-2022, и на 20,6% больше, чем в феврале-2022.

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MMR По материалам:

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