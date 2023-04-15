Продажи автомобилей с пробегом в Украине взлетели на 1052% — Finance.ua
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Продажи автомобилей с пробегом в Украине взлетели на 1052%

Технологии&Авто
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В марте украинцы приобрели 107,2 тыс. подержанных автомобилей. Это на 1052% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 23,8% больше, чем в феврале текущего года.
Доля внутренних перепродаж при этом продолжает оставаться стабильно высокой: 82,5% от общего количества сделок купли-продажи подержанных машин.
Доля импорта автомобилей с пробегом из-за границы составила 17,5% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, на пике так называемой нулевой растаможки, в мае 2022 года, свежепригнанные машины с пробегом составляли более 64%.
На внутреннем рынке в марте украинцы заключили 80,5 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек.
Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 12,4 тысячи.
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Из-за границы в марте 2023 года привезли 15,8 тыс. подержанных автомобилей. Такой показатель на 83,7% больше, чем в марте-2022, и на 20,6% больше, чем в феврале-2022.
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По материалам:
MMR
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