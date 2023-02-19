Продажи автобусов в Украине в январе достигли максимума за десять лет — Finance.ua

Продажи автобусов в Украине в январе достигли максимума за десять лет Сегодня 02:22 — Фондовый рынок

В прошлом месяце в Украине было реализовано 239 ед. автобусов и микроавтобусов.

Это рекордный показатель для января, по крайней мере, за последнее десятилетие, сообщает Укравтопром.

По отношению к прошлогоднему результату этот сегмент автомобильного рынка увеличился вдвое.

Лидером январского рынка новых автобусов стала отечественная марка ЭТАЛОН, в зачете которой 64 реализуемых машин.

На втором месте CITROEN — 52 ед.

Третий результат у ATAMAN — 50 ед.

Также в ТОП-5 месяца попали: ЗАЗ — 20 ед. и VOLKSWAGEN — 18 шт.

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