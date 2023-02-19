Продажи автобусов в Украине в январе достигли максимума за десять лет — Finance.ua
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Продажи автобусов в Украине в январе достигли максимума за десять лет

Фондовый рынок
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В прошлом месяце в Украине было реализовано 239 ед. автобусов и микроавтобусов.
Это рекордный показатель для января, по крайней мере, за последнее десятилетие, сообщает Укравтопром.
По отношению к прошлогоднему результату этот сегмент автомобильного рынка увеличился вдвое.
Лидером январского рынка новых автобусов стала отечественная марка ЭТАЛОН, в зачете которой 64 реализуемых машин.
На втором месте CITROEN — 52 ед.
Третий результат у ATAMAN — 50 ед.
Также в ТОП-5 месяца попали: ЗАЗ — 20 ед. и VOLKSWAGEN — 18 шт.
По материалам:
Finance.ua
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