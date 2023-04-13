Продажи авто во всем мире снизились на 1,4% — Finance.ua

Продажи авто во всем мире снизились на 1,4% Сегодня 19:45 — Технологии&Авто

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в 2022 году глобальные продажи новых автотранспортных средств составили немногим более 81,6 млн. ед. Такой показатель на 1,4% меньше результата предыдущего года.

Наибольшее количество в этом объеме составили легковые автомобили — около 57,5 млн. ед. (+2% по отношению к 2021г.). Реализация коммерческих автотранспортных средств уменьшилась на 8% до 24,1 млн. ед.

Крупнейшим в мире национальным авторынком стал Китай. В прошлом году в КНР было реализовано 26,9 млн единиц автотранспорта, что на 2% больше, чем годом ранее.

На втором месте — США с показателем почти в 14,2 млн. ед. (-7,6%). Третий результат у Индии — 4,7 млн. ед. (+26%). На четвертой позиции Япония — 4,2 млн. ед. (-5,6%). Замыкает ТОП-5 Германия — более 2,9 млн. ед. автотранспорта, почти как в 2021 году.

Телеканал 24 По материалам:

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