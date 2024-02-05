Продажи Apple в Китае оказались слабее прогнозов — Finance.ua

Продажи Apple в Китае оказались слабее прогнозов Сегодня 01:15

Компания Apple сообщила об углублении спада продаж в Китае, несмотря на то, что общие продажи iPhone оказались выше, чем ожидалось, и компания вернулась к росту доходов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Продажи в Китае упали на 13% до 20,8 млрд долл. в первом финансовом квартале, который закончился 30 декабря, говорится в сообщении компании в четверг. Это значительно меньше, чем 23,5 млрд долл., которые прогнозировали аналитики, и стало самым слабым декабрьским кварталом Apple в азиатской стране с первого периода 2020 года.

«Мы не удовлетворены падением, но мы знаем, что Китай является самым конкурентным рынком в мире», — сказал финансовый директор Лука Маэстри в интервью Bloomberg Television.

Акции упали более чем на 3% на продолжительных торгах после обнародования отчета. В четверг они закрылись на уровне 186,86 долларов в Нью-Йорке.

Маэстри также предупредил, что рост продаж Apple может быть непродолжительным. По его словам, текущий квартал будет сложно сравнить с периодом прошлого года, когда отложенный спрос на iPhone прибавил к продажам около 5 млрд долларов. В то время Apple восстанавливалась после ограничений в цепочке поставок, вызванных карантином в Китае, и потребители требовали iPhone.

«Когда мы исключим это влияние из прошлогоднего дохода, мы ожидаем, что как общий доход компании в марте, так и доход от продаж iPhone будет на уровне прошлого года», — заявил Маэстри.

Apple борется со снижением потребительских расходов в Китае, ростом конкуренции и расширением правительственных запретов на иностранные технологии. Huawei Technologies Co. В прошлом году представила новую линейку смартфонов на чипах китайского производства после того, как американский черный список почти вытеснил ее с рынка.

Возвращение Huawei вызвало волну покупок в стране, и, по данным IDC, в четвертом квартале объем поставок вырос на 36%.

Проблемы Apple в Китае затмили общий прирост доходов на 2,1% до 119,6 млрд долл. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1% до 118 млрд долларов.

Благодаря этому росту Apple удалось избежать пятого квартала падения подряд — полосы, которая была бы худшей со времен спада в 1990-х годах. iPhone стал ярким пятном в этом периоде, принеся 6% прибыли и превысив прогнозы аналитиков.

Економічна Правда По материалам:

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