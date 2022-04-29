Продажи Apple могут упасть на 8 миллиардов долларов в этом квартале — Finance.ua

По его словам, ковидные ограничения могут также отразиться на спросе на технику Apple в Китае.
На этом фоне акции компании, закрывшие торги в плюсе (+4,5%), уже после закрытия подешевели на 4,69% и на минимуме стоили $155,97 за шт. Позже бумаги частично отыграли падение и торговались в районе $160, но уже не поднимались выше цены закрытия ($163,64).
«Ковид трудно предугадать», — сказал Тим Кук, исполнительный директор Apple. «И я думаю, что сейчас мы проделываем разумную работу, ориентируясь в сложной среде», — добавил он.
Доходы Apple, согласно отчету за первый квартал 2022 года, выросли на 9% в годовом выражении и составили $97,3 млрд. Результаты компании по этому показателю заметно превысили ожидания аналитиков, ожидавших доходов на уровне $94,1 млрд, пишет FT.