Продажа земли через PROZORRO принесла 1,43 млрд грн — Finance.ua
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Продажа земли через PROZORRO принесла 1,43 млрд грн

Казна и Политика
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Продажа земли через PROZORRO принесла 1,43 млрд грн
Продажа земли через PROZORRO принесла 1,43 млрд грн
Бюджеты по результатам более 5 тыс. успешных аукционов по продаже и аренде земли в системе Prozorro. Продажи получили 1,43 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба АО «Прозорро.Продажи».
«Земельные аукционы, проведенные в системе Prozorro. Продажи, пополнили бюджеты разных уровней на 1,43 млрд грн», — говорится в релизе.
Указывается, что в этих аукционах смог посоревноваться 7971 участник.
В настоящее время на этапе заключения соглашений находятся еще 778 аукционов. В среднем за один земельный лот соревнуются три участника.
По данным Прозорро. Продажи, средний рост цен для завершенных земельных торгов составляет 78,8%.
Лидерами по количеству объявленных земельных аукционов являются Киевская, Одесская, Черкасская, Львовская и Закарпатская области.
По состоянию на 26 июля 2023 г. в системе Prozorro. Продажи объявлено более 1,4 тыс. земельных аукционов, находящихся на этапе принятия заявок на участие.
Как сообщалось, с 1 января 2024 г. в Украине стартует второй этап открытия рынка земли, когда землю смогут покупать юридические лица, зарегистрированные в Украине. Приобрести можно будет не более 10 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
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По материалам:
Finance.ua
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