Продажа газа из россии резко сократилась: агрессор может потерять главный рынок — Finance.ua
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Продажа газа из россии резко сократилась: агрессор может потерять главный рынок

Энергетика
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россия теряет главный рынок сбыта газа — Европейский Союз. Трубопроводы «Северный поток-1» и «Ямал-Европа» оба вышли из строя, и существует риск прекращения транзита через Украину.
Как сообщает naturalgasworld, экспорт газа из россии обвалился за девять месяцев на 41,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составили всего 89,3 млрд куб. м на фоне роста сокращения поставок европейским покупателям.
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В заявлении от 17 октября «Газпром» настаивал на том, что «поставляет газ в соответствии с подтвержденными запросами». Однако компания в последние месяцы резко сократила поставки.
Поскольку спрос на СПГ в остальном мире, особенно в Китае, снижается, новых дополнений к глобальным поставкам достаточно, чтобы полностью заменить зависимость Европы от российского газа из «Северного потока» и украинских транзитных трубопроводов.
Европейская промышленность, на долю которой приходится 30% потребления газа, давно опасалась структурно более высоких цен на газ, но данные свидетельствуют о том, что потенциальное экономическое влияние значительно меньше, чем предполагалось.
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На секторы с наибольшим потреблением природного газа — производство металлов, химикатов, бумаги, кокса, удобрений и переработку нефтепродуктов/минералов — приходится четверть потребления природного газа в регионе, но только 3% от общей валовой добавленной стоимости в Европе и менее 1% всей европейской рабочей силы.
Фактически президент россии путин привел к ситуации, когда газ из россии больше не нужен в ЕС. А это был ее основной рынок сбыта.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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