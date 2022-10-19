Продажа газа из россии резко сократилась: агрессор может потерять главный рынок — Finance.ua

Продажа газа из россии резко сократилась: агрессор может потерять главный рынок Сегодня 20:21 — Энергетика

россия теряет главный рынок сбыта газа — Европейский Союз. Трубопроводы «Северный поток-1» и «Ямал-Европа» оба вышли из строя, и существует риск прекращения транзита через Украину.

Как сообщает naturalgasworld , экспорт газа из россии обвалился за девять месяцев на 41,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составили всего 89,3 млрд куб. м на фоне роста сокращения поставок европейским покупателям.

В заявлении от 17 октября «Газпром» настаивал на том, что «поставляет газ в соответствии с подтвержденными запросами». Однако компания в последние месяцы резко сократила поставки.

Поскольку спрос на СПГ в остальном мире, особенно в Китае, снижается, новых дополнений к глобальным поставкам достаточно, чтобы полностью заменить зависимость Европы от российского газа из «Северного потока» и украинских транзитных трубопроводов.

Европейская промышленность, на долю которой приходится 30% потребления газа, давно опасалась структурно более высоких цен на газ, но данные свидетельствуют о том, что потенциальное экономическое влияние значительно меньше, чем предполагалось.

На секторы с наибольшим потреблением природного газа — производство металлов, химикатов, бумаги, кокса, удобрений и переработку нефтепродуктов/минералов — приходится четверть потребления природного газа в регионе, но только 3% от общей валовой добавленной стоимости в Европе и менее 1% всей европейской рабочей силы.

Фактически президент россии путин привел к ситуации, когда газ из россии больше не нужен в ЕС. А это был ее основной рынок сбыта.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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