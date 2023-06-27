Продажа бытовой техники и электроники в сети «Эпицентр» в мае выросла на 20% — Finance.ua

Продажа бытовой техники и электроники в сети «Эпицентр» в мае выросла на 20% Сегодня 20:40 — Личные финансы

Продажа бытовой техники и электроники в сети торговых центров «Эпицентр» в мае увеличилась на 20% по сравнению с маем 2022 года, сообщила пресс-служба сети.

Согласно пресс-релизу, больше всего выросла продажа планшетов — в 2,8 раза, вентиляторов — в 2,3 раза, зарядных станций — в 2,2 раза, портативной акустики — вдвое. Кроме того, значительный рост продаж зафиксирован в категориях: «наушники и гарнитуры» — на 71% по сравнению с маем прошлого года, «пылесосы» — на 57,6%, «стиральные машины» — на 53,3%, «электрические печи» — на 47,7%, а также «телевизоры» — на 38,4%.

В марте и апреле текущего года продажи бытовой техники и электроники превышали прошлогодние на 80% и 85% соответственно.

«Готовность украинцев тратить деньги на приобретение бытовой техники и электроники может свидетельствовать об улучшении потребительских настроений, вере в Вооруженные силы и будущие перспективы страны, несмотря на боевые действия», — процитированы в сообщении слова директора центров техники «ЦеТе» в сети «Эпицентр» Александра Величко.

В то же время в сети сохраняется спрос на зарядные станции типа EcoFlow, что свидетельствует о желании украинцев обезопасить себя от возможных перебоев с электроснабжением, отметил он.

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