Продал "гуманитарки" на 500 тысяч гривен. СБУ задержала руководителя благотворительного фонда — Finance.ua
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Продал "гуманитарки" на 500 тысяч гривен. СБУ задержала руководителя благотворительного фонда

Криминал
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Служба безопасности Украины задержала руководителя благотварительного фонда в Житомрской области. Мужчина ввозил из-за границы гуманитраную помощь для ВСУ, но не отправлял ее на фронт, а продавал.
Об этом сообщаетпресс-служба Офиса генпрокурора.
«Мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных сил Украины, а продавал их. Он складировал квадрокоптеры, тактические рюкзаки, наколенники, турникеты и другие товары в холле одного из общежитий в Житомире», — говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной продажи гуманитарной помощи почти на полмиллиона гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
По материалам:
РБК-Україна
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