Продал "гуманитарки" на 500 тысяч гривен. СБУ задержала руководителя благотворительного фонда — Finance.ua

Продал "гуманитарки" на 500 тысяч гривен. СБУ задержала руководителя благотворительного фонда Сегодня 17:43 — Криминал

Служба безопасности Украины задержала руководителя благотварительного фонда в Житомрской области. Мужчина ввозил из-за границы гуманитраную помощь для ВСУ, но не отправлял ее на фронт, а продавал.

«Мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных сил Украины, а продавал их. Он складировал квадрокоптеры, тактические рюкзаки, наколенники, турникеты и другие товары в холле одного из общежитий в Житомире», — говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной продажи гуманитарной помощи почти на полмиллиона гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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