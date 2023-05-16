Процессор Apple M3 Pro получит 12 вычислительных и 18 графических ядер — Finance.ua

Процессор Apple M3 Pro получит 12 вычислительных и 18 графических ядер Сегодня 02:53 — Фондовый рынок

Процессор Apple M3 Pro получит 12 вычислительных и 18 графических ядер

Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что Apple тестирует чипсет M 3 с 12-ядерным процессором и 18-ядерным графическим процессором.

В своем последнем информационном бюллетене Power On Гурман сообщает, что источник направил ему журналы разработчиков App Store. Они утверждают, что чип установлен на неанонсированном MacBook Pro с macOS 14. Он предполагает, что вариант M 3 , тестируемый Apple, — это базовая версия M 3 Pro. Его компания планирует выпустить в следующем году.

Линейка M 3 будет использовать преимущества будущего 3-нм техпроцесса процесса TSMC. Конкретно переход от 5 нм к 3 нм объясняет повышение плотности ядра. M 1 Pro и M 2 Pro оснащены 8- и 10-ядерными процессорами, а также 14- и 16-ядерными графическими процессорами. Иными словами, M 3 Pro получит на 50 процентов больше ядер, чем предшественник первого поколения.

По словам Гурмана, Apple равномерно распределила высокопроизводительные и эффективные ядра на новом кремниевом процессоре. Ноутбук получит чипсет с 32 ГБ ОЗУ. Конечно, компания поначалу должна выпустить стандартный чип M 3 .

«Я считаю, что первые компьютеры Mac с чипами M 3 начнут поступать в конце года или начале следующего года», — говорится в сообщении.

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