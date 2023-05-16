Процессор Apple M3 Pro получит 12 вычислительных и 18 графических ядер — Finance.ua

Процессор Apple M3 Pro получит 12 вычислительных и 18 графических ядер
Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что Apple тестирует чипсет M3 с 12-ядерным процессором и 18-ядерным графическим процессором.
В своем последнем информационном бюллетене Power On Гурман сообщает, что источник направил ему журналы разработчиков App Store. Они утверждают, что чип установлен на неанонсированном MacBook Pro с macOS 14. Он предполагает, что вариант M3, тестируемый Apple, — это базовая версия M3 Pro. Его компания планирует выпустить в следующем году.
Линейка M3 будет использовать преимущества будущего 3-нм техпроцесса процесса TSMC. Конкретно переход от 5 нм к 3 нм объясняет повышение плотности ядра. M1 Pro и M2 Pro оснащены 8- и 10-ядерными процессорами, а также 14- и 16-ядерными графическими процессорами. Иными словами, M3 Pro получит на 50 процентов больше ядер, чем предшественник первого поколения.
По словам Гурмана, Apple равномерно распределила высокопроизводительные и эффективные ядра на новом кремниевом процессоре. Ноутбук получит чипсет с 32 ГБ ОЗУ. Конечно, компания поначалу должна выпустить стандартный чип M3.
«Я считаю, что первые компьютеры Mac с чипами M3 начнут поступать в конце года или начале следующего года», — говорится в сообщении.
Поделиться новостью