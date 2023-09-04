Процедуры переведут в онлайн: в Кабмине упростят получение еще около 100 справок и лицензий для бизнеса — Finance.ua

Процедуры переведут в онлайн: в Кабмине упростят получение еще около 100 справок и лицензий для бизнеса
Межведомственная рабочая группа по дерегуляции рассматривает упрощение получения 94 разрешительных документов в области регулирования Госпродпотребслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Планируется упростить следующие процедуры:
- Регистрацию бизнеса (в частности, по переработке и хранению зерна) рекомендовано цифровизировать;
- Регистрацию и идентификацию животных, в соответствии с рекомендациями МРГ, должны проводить авторизованные ветврачи под контролем ГППС. Также в планах — цифровизация процесса. В частности, создание цифрового кабинета владельца животных;
- Полномочия регистрации сельскохозяйственной техники рекомендовано передать Министерству внутренних дел в пределах регистрации транспортных средств.
Это позволит регистрировать технику через цифровые сервисы МВД.
Также в процессе рассмотрения следующие варианты упрощения:
- Фитосанитарная экспертиза (для экспорта): сертификат могут выдавать третьи лица (например, авторизованные лаборатории или ветеринарные врачи), а ГППС будет осуществлять контроль за ними;
- Для фитосанитарного или ветеринарного досмотра на таможне (для импорта) рассматривается применение системы рисков. То есть, если раньше у предпринимателя не выявляли нарушений, его будут проверять реже;
- Получение эксплуатационного разрешения (производство и хранение пищевых продуктов) должно состоять из двух этапов: онлайн-проверка и инспектирование;
- Международный ветеринарный сертификат (для экспорта) — могут выдавать авторизованные ветврачи, при этом ГППС будет осуществлять надзор за ними, применяя систему рисков.
Справка Finance.ua:
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