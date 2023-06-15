Проблемы с водой: "ArcelorMittal Кривой Рог" объявил о снижении производства в два раза — Finance.ua

Проблемы с водой: "ArcelorMittal Кривой Рог" объявил о снижении производства в два раза Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропетровская обл.) в связи с проблемами обеспечения предприятия технической водой после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС объявил о снижении производства вдвое.

Об этом со ссылкой на генерального директора «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР) Мауро Лонгобардо сообщает « Интерфакс-Украина ».

«Мы еще не видим стабилизации уровня воды в Днепре — ежедневно наблюдается снижение уровня, и мы не ожидаем, что вскоре все вернется к предыдущему уровню», — сказал он.

По его словам, если в накануне подрыва дамбы предприятие работало на 30−40% от довоенного уровня, то теперь вынуждено снизить производство до 15−20%.

«И мы не видим сейчас возможности получать больше заказов», — сказал Мауро Лонгобардо.

По его словам, предприятие сосредоточилось на обеспечении себя водой из альтернативных источников. Но на это понадобится не менее шести месяцев.

«Чтобы начать использовать воду из других водоемов, на это нужно время — нам понадобятся насосные станции. То есть это около полугода как минимум. Определенная подготовительная работа уже ведется», — отметил он.

Такое значительное падение уровня потребления воды произошло из-за снижения ее давления, что было применено из-за необходимости экономить воду в Южном водохранилище, благодаря которому также обеспечиваются потребности в воде 70% горожан в Кривом Роге, сообщают в «ArcelorMittal Кривой Рог».

Чтобы адаптироваться к этим условиям, предприятие вынуждено было остановить некоторые агрегаты. В частности, производство стали и проката.

В горном департаменте компании ситуация лучше в связи с тем, что техническая вода используется в замкнутом контуре.

При этом, по словам Мауро Лонгобардо, хотя клиенты и обеспокоены, но с пониманием относятся к ситуации, и заверил, что за счет имеющихся запасов предприятие выполнит все текущие заказы.

Економічна Правда По материалам:

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