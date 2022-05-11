Проблему с дефицитом топлива решат, но не для всех — прогноз

Сегодня 17:40 — Энергетика

В случае увеличения поставок горючего из Польши проблема с его дефицитом может быть решена для владельцев легкового транспорта, коммерческий, вероятно, не почувствует улучшения ситуации.

Такое мнение высказал «Фокусу» гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин, комментируя заявление министра экономики Юлии Свириденко. Ранее она заявила, что Украина может существенно увеличить поставки дефицитного горючего через территорию Польши.

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«Есть понятие бизнеса, то есть коммерческого топлива, и есть понятие легковых автомобилей. Госпожа Свириденко занимается легковыми автомобилями. И ОККО и WOG в основном ориентированы на решение вопроса с легковыми автомобилями. Они купили весь свободный ресурс у Польши, другим компаниям там делать нечего», — говорит Леушкин.

В пресс-службе ОККО отказались комментировать ситуацию на рынке топлива.

В свою очередь, в сети автозаправок WOG сказали, что прилагают максимум усилий, чтобы наполнить рынок топливом: «работаем по всем возможным направлениям, а не только по Польше».

Отвечая на вопрос о консультациях с Минэкономики, в компании заявили, что открыты для коммуникаций со всеми ветвями власти, бизнес-сообществами и общественностью. «Это была позиция компании к войне, также мы открыто сотрудничаем сейчас», — ответили в пресс-службе.

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