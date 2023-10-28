Пробег автотранспорта планируется фиксировать во время его регистрации — Finance.ua

Пробег автотранспорта планируется фиксировать во время его регистрации Сегодня 15:24 — Личные финансы

Пробег автотранспорта планируется фиксировать во время его регистрации

О проблеме «скруток» пробега в автомобилях упомянули авторы законопроекта № 10 173 , который недавно был зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Что предлагают депутаты

Основных идей две, и первая из них — закрепить в законодательстве норму по фиксации показателей одометра автомобилей при регистрации и перерегистрации.

Второе предложение в МВД и Кабмина — обеспечить возможность получения физическими и юридическими лицами информации о ранее зафиксированном пробеге из реестров иностранных государств по VIN-коду автомобиля, еще до его ввоза в Украину.

В чем нюансы

Данных только о последнем зафиксированном пробеге недостаточно — ведь «скрутка» могла состояться до фиксации, причем не одна. Поэтому следует иметь всю историю фиксаций показаний одометра, но подобного уточнения в законопроекте № 10 173 нет.

Также следует обратить внимание еще на две вещи:

Иностранных реестров множество, все они имеют разное наполнение и разный охват по географии, не в каждой стране на государственном уровне предусмотрена фиксация пробега. Все эти реестры функционируют на коммерческой основе, что означает для МВД Украины создание подобной справочной службы или за счет налогоплательщиков (но с бесплатными запросами), и за немалый бюджет, или как коммерческий продукт, который будет дублировать уже имеющиеся сервисы, однако, очевидно, будет дороже, ведь его нужно разработать и поддерживать, и он только сможет перепродавать данные с других сервисов, которые уже и так доступны.

Что предлагают эксперты

Эксперты Институту исследований авторынка отмечают, что стоит упомянуть другой документ, зарегистрированный в Верховной Раде еще в 2020 году, а именно — законопроект № 4039 , который мог бы действительно эффективно противодействовать мошенничеству с пробегом.

Это решение предусматривает кроме регулярной фиксации показаний одометра также санкции (штрафы) за «сматывание» пробега, вмешательство в работу или остановку одометра, содержит механизмы защиты для тех, кому нужно заменить приборную панель и для подержанных автомобилей, где счетчик может переполниться.

Учтена практика завышения пробега для уменьшения таможенных платежей и других важных деталей. Не забыли авторы этого документа и о «специалистах», которые за соответствующий тариф предлагают услуги по «коррекции» пробега.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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