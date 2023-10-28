Пробег автотранспорта планируется фиксировать во время его регистрации — Finance.ua
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Пробег автотранспорта планируется фиксировать во время его регистрации

Личные финансы
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Пробег автотранспорта планируется фиксировать во время его регистрации
Пробег автотранспорта планируется фиксировать во время его регистрации
О проблеме «скруток» пробега в автомобилях упомянули авторы законопроекта № 10 173, который недавно был зарегистрирован в Верховной Раде.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Что предлагают депутаты

Основных идей две, и первая из них — закрепить в законодательстве норму по фиксации показателей одометра автомобилей при регистрации и перерегистрации.
Второе предложение в МВД и Кабмина — обеспечить возможность получения физическими и юридическими лицами информации о ранее зафиксированном пробеге из реестров иностранных государств по VIN-коду автомобиля, еще до его ввоза в Украину.

В чем нюансы

Данных только о последнем зафиксированном пробеге недостаточно — ведь «скрутка» могла состояться до фиксации, причем не одна. Поэтому следует иметь всю историю фиксаций показаний одометра, но подобного уточнения в законопроекте № 10 173 нет.
Также следует обратить внимание еще на две вещи:
  1. Иностранных реестров множество, все они имеют разное наполнение и разный охват по географии, не в каждой стране на государственном уровне предусмотрена фиксация пробега.
  2. Все эти реестры функционируют на коммерческой основе, что означает для МВД Украины создание подобной справочной службы или за счет налогоплательщиков (но с бесплатными запросами), и за немалый бюджет, или как коммерческий продукт, который будет дублировать уже имеющиеся сервисы, однако, очевидно, будет дороже, ведь его нужно разработать и поддерживать, и он только сможет перепродавать данные с других сервисов, которые уже и так доступны.

Что предлагают эксперты

Эксперты Институту исследований авторынка отмечают, что стоит упомянуть другой документ, зарегистрированный в Верховной Раде еще в 2020 году, а именно — законопроект № 4039, который мог бы действительно эффективно противодействовать мошенничеству с пробегом.
Это решение предусматривает кроме регулярной фиксации показаний одометра также санкции (штрафы) за «сматывание» пробега, вмешательство в работу или остановку одометра, содержит механизмы защиты для тех, кому нужно заменить приборную панель и для подержанных автомобилей, где счетчик может переполниться.
Учтена практика завышения пробега для уменьшения таможенных платежей и других важных деталей. Не забыли авторы этого документа и о «специалистах», которые за соответствующий тариф предлагают услуги по «коррекции» пробега.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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