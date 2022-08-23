Призыв, несмотря на бронирование, возможен, но есть важное условие: что предлагает Кабмин — Finance.ua

Призыв, несмотря на бронирование, возможен, но есть важное условие: что предлагает Кабмин Сегодня 15:44

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. В то же время те, на кого распространяется бронирование, смогут попасть в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7687

Согласно документу, лица, которые попадут в списки бронирования, «могут быть призваны на военную службу по их согласию».

В то же время лица с инвалидностью, а также другие могут быть призваны на военную службу с их согласия только по месту жительства.

Напомним, Кабмин предлагает Верховной Раде определить условия, при которых военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, на предприятиях, учреждениях и организациях, подлежат бронированию.

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