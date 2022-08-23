Призыв, несмотря на бронирование, возможен, но есть важное условие: что предлагает Кабмин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Призыв, несмотря на бронирование, возможен, но есть важное условие: что предлагает Кабмин

64
Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. В то же время те, на кого распространяется бронирование, смогут попасть в ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7687.
Согласно документу, лица, которые попадут в списки бронирования, «могут быть призваны на военную службу по их согласию».
В то же время лица с инвалидностью, а также другие могут быть призваны на военную службу с их согласия только по месту жительства.
Напомним, Кабмин предлагает Верховной Раде определить условия, при которых военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, на предприятиях, учреждениях и организациях, подлежат бронированию.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.