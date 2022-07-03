Признание украинских водительских прав в ЕС вышло на финишную прямую — Finance.ua
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Признание украинских водительских прав в ЕС вышло на финишную прямую

Казна и Политика
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Признание украинских водительских прав в ЕС вышло на финишную прямую
Признание украинских водительских прав в ЕС вышло на финишную прямую
Разработка специальной процедуры на уровне ЕС для признания украинских водительских прав вышла на финишную прямую. После утверждения этот документ существенно поможет украинским беженцам-владельцам водительских прав избежать лишней бюрократии и расходов.
Как сообщили DW в пресс-службе министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ, в Брюсселе завершена работа над разработкой проекта директивы о временном признании украинских водительских прав и сертификатов квалификации. Это значит, что беженцам из Украины не нужно будет оформлять новые водительские права и сертификаты квалификации.
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Парламентский статс-секретарь министра транспорта ФРГ, правительственный координатор по вопросам грузового транспорта и логистики Оливер Луксич заявил, что это "важный сигнал для беженцев из Украины и для логистики в Германии... В скором времени будет положен конец неопределенности признания украинских водительских прав и сертификатов квалификации, — отметил Луксич и добавил, что в Берлине и в будущем будут выступать за быстрый и прагматичный подход в этом вопросе.

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Изначально ожидаемая директива Еврокомиссии будет действовать до 23 февраля 2023 года. А продление ее действия будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в Украине.
Признание квалификационных сертификатов водителей грузовых автомобилей и автобусов также будет учтено в решении Еврокомиссии. В ходе обсуждения директивы будут определены критерии требований для признания (обучение и экзамен), поэтому водители грузовых автомобилей и автобусов, в случае соответствия требованиям, смогут легче официально трудоустроиться по специальности.
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Конкретные сроки рассмотрения Европейским парламентом этой директивы в экстренном порядке еще не определены, однако ожидается, что это может произойти уже в первой половине июля. Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ обратилось к властям немецких федеральных земель с просьбой признавать украинские водительские права на период, пока ожидается рассмотрение директивы в Европарламенте.
После ожидаемого утверждения документ вступит в силу во всем Евросоюзе через 20 дней после публикации в Официальном вестнике ЕС.
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По материалам:
Корреспондент.net
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