Признание РФ так называемых Л/ДНР не влияет на экономику Украины - Шмыгаль — Finance.ua
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Признание РФ так называемых Л/ДНР не влияет на экономику Украины - Шмыгаль

Сегодня 11:33Казна и Политика
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Признание Путиным «независимости» так называемых ДНР и ЛНР не влияет на экономическую жизнь Украины и на выполнение социальных обязанностей перед своими гражданами.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире проекта «Право на власть», сообщает корреспондент Укринформа.
«С точки зрения работы нашей, выполнения социальных гарантий — ничего, конечно, не меняет. Восемь лет на территории Донецкой и Луганской областей есть временно оккупированные территории, которые фактически оккупировала Россия. Сегодня легализация этого статуса никак не влияет на изменение нашей экономической жизни, нашего экономического развития, выполнения всех социальных обязанностей, имеющихся перед обществом, перед нашими людьми», — сказал Шмыгаль.
Глава правительства также подчеркнул, что в настоящее время Украина пользуется поддержкой всего мира.
Как сообщалось, 21 февраля президент России подписал указы о признании двух самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Соглашения между этими квазиреспубликами и Россией предусматривают оказание им военной помощи. Россия таким образом открыто признала свое военное присутствие на территории ОРДЛО.
По материалам: Укрінформ
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