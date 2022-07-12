Приватизацию Ощадбанка приостановили — Finance.ua

Приватизацию Ощадбанка приостановили Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Приватизацию Ощадбанка приостановили

Ощадбанк продолжает сотрудничать с Европейским банком реконструкции и развития, однако вопрос приватизации госбанка и получения им долгосрочного финансирования на сумму до 100 млн евро отложен.

Об этом в интервью сайту «Минфин» рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

«Мы по-прежнему продолжаем сотрудничество с ЕБРР (в частности, по программе торгового финансирования), но понятно, что работа по приватизации Ощадбанка поставлена на паузу. Сейчас это не в приоритете», — отметил Наумов.

Он также напомнил, что правительство скорректировало стратегические направления деятельности госбанков в связи с военным положением в стране.

Отметим, 22 октября 2021 г. Ощадбанк и Европейский банк реконструкции и развития подписали мандатное письмо об условиях предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования на сумму до 100 млн евро. Ощадбанк планировал получить кредит от ЕБРР в 2022 году. Это должно было стать первым шагом к его приватизации. Планировалось, что ЕБРР в качестве кредитора получит опцию конвертации долга в акции Ощада.

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Фінансовий клуб По материалам:

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