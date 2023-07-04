Приватизация в первом полугодии 2023 года принесла 1,8 млрд грн в госбюджет — ФГИУ Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Приватизация в первом полугодии 2023 года принесла 1,8 млрд грн в госбюджет — ФГИУ

С 1 января по 30 июня 2023 года сумма поступлений в госбюджет от приватизационных аукционов, проведенных Фондом государственного имущества Украины, составила 1,82 млрд гривен. Все средства, полученные ФГИУ от приватизации, идут на поддержку Сил Обороны.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Было проведено 210 аукционов, в которых приняли участие 1012 участников. Суммарная победоносная цена по всем аукционам в 3,5 раза превысила стартовую (балансовую стоимость объектов).

Наиболее успешные аукционы первого полугодия:

здания гостиницы Эрмитаж (311 млн грн);

«Укроборонресурсы» (210 млн грн);

порт Усть-Дунайск (201 млн грн);

Старонибабский спиртзавод (142 млн грн);

«Электронмаш» (120,8 млн грн).

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Самыми популярными аукционами по количеству участников оказались торги по продажам:

Ужгородского «Укрдипросада» (47 участников);

гостиницы Эрмитаж в Киеве (39 участников);

теплиц во Львовской области (32 участника).

Среди наиболее активных регионов:

Региональное отделение (РО) по Львовской, Волынской и Закарпатской областях — 49 аукционов;

РО по Ровенской и Житомирской областях — 33 аукциона;

РО по Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях — 26 аукционов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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