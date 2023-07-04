Приватизация в первом полугодии 2023 года принесла 1,8 млрд грн в госбюджет — ФГИУ
С 1 января по 30 июня 2023 года сумма поступлений в госбюджет от приватизационных аукционов, проведенных Фондом государственного имущества Украины, составила 1,82 млрд гривен. Все средства, полученные ФГИУ от приватизации, идут на поддержку Сил Обороны.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
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Было проведено 210 аукционов, в которых приняли участие 1012 участников. Суммарная победоносная цена по всем аукционам в 3,5 раза превысила стартовую (балансовую стоимость объектов).
Наиболее успешные аукционы первого полугодия:
- здания гостиницы Эрмитаж (311 млн грн);
- «Укроборонресурсы» (210 млн грн);
- порт Усть-Дунайск (201 млн грн);
- Старонибабский спиртзавод (142 млн грн);
- «Электронмаш» (120,8 млн грн).
Самыми популярными аукционами по количеству участников оказались торги по продажам:
- Ужгородского «Укрдипросада» (47 участников);
- гостиницы Эрмитаж в Киеве (39 участников);
- теплиц во Львовской области (32 участника).
Среди наиболее активных регионов:
- Региональное отделение (РО) по Львовской, Волынской и Закарпатской областях — 49 аукционов;
- РО по Ровенской и Житомирской областях — 33 аукциона;
- РО по Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях — 26 аукционов.
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