Приватизация в первом полугодии 2023 года принесла 1,8 млрд грн в госбюджет — ФГИУ — Finance.ua
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Приватизация в первом полугодии 2023 года принесла 1,8 млрд грн в госбюджет — ФГИУ

Казна и Политика
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Приватизация в первом полугодии 2023 года принесла 1,8 млрд грн в госбюджет — ФГИУ
Приватизация в первом полугодии 2023 года принесла 1,8 млрд грн в госбюджет — ФГИУ
С 1 января по 30 июня 2023 года сумма поступлений в госбюджет от приватизационных аукционов, проведенных Фондом государственного имущества Украины, составила 1,82 млрд гривен. Все средства, полученные ФГИУ от приватизации, идут на поддержку Сил Обороны.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
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Было проведено 210 аукционов, в которых приняли участие 1012 участников. Суммарная победоносная цена по всем аукционам в 3,5 раза превысила стартовую (балансовую стоимость объектов).
Наиболее успешные аукционы первого полугодия:
  • здания гостиницы Эрмитаж (311 млн грн);
  • «Укроборонресурсы» (210 млн грн);
  • порт Усть-Дунайск (201 млн грн);
  • Старонибабский спиртзавод (142 млн грн);
  • «Электронмаш» (120,8 млн грн).
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Самыми популярными аукционами по количеству участников оказались торги по продажам:
  • Ужгородского «Укрдипросада» (47 участников);
  • гостиницы Эрмитаж в Киеве (39 участников);
  • теплиц во Львовской области (32 участника).
Среди наиболее активных регионов:
  • Региональное отделение (РО) по Львовской, Волынской и Закарпатской областях — 49 аукционов;
  • РО по Ровенской и Житомирской областях — 33 аукциона;
  • РО по Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях — 26 аукционов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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