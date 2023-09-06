ПриватБанк выдал первый кредит по программе сотрудничества с ЕБРР — Finance.ua
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ПриватБанк выдал первый кредит по программе сотрудничества с ЕБРР

Кредит&Депозит
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ПриватБанк выдал первый кредит по программе сотрудничества с ЕБРР
ПриватБанк выдал первый кредит по программе сотрудничества с ЕБРР
ПриватБанк выдал первый кредит по программе сотрудничества с ЕБРР. Финансирование получил предприниматель из Киева, который занимается розничной торговлей через почтовые заказы и интернет.
Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев, в целом с даты подписания соглашения с ЕБРР банк уже принял заявки на кредиты от микро и малого бизнеса более чем на полтора миллиарда гривен.
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«Согласно подписанному соглашению с ЕБРР, ПриватБанк сможет выдавать кредиты на общую сумму 240 миллионов евро в эквиваленте, — отметил Евгений Заиграев. — Мы поддерживаем развитие экономики Украины благодаря программе сотрудничества с ЕБРР, которой предусмотрено как частичное гарантирование банка возврата кредитов заемщиками, так и предоставление грантов заемщикам до 20% от суммы покупки определенных видов техники и оборудования и до 30% от суммы финансирования приоритетных инвестиционных проектов».
Подробнее о программе сотрудничества банка и ЕБРР можно узнать на сайте банка. Там же можно подать заявку на получение финансирования.

Справка Finance.ua:

  • по данным ПриватБанка, дети, которые пользуются банковскими картами Юниора ПриватБанка, предпочитают покупки через POS-терминалы и больше покупают оффлайн, чем через интернет;
  • ПриватБанк открыл продажу валюты в Приват24 в пределах установленных лимитов НБУ.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам:
Finance.ua
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