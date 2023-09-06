ПриватБанк выдал первый кредит по программе сотрудничества с ЕБРР — Finance.ua

ПриватБанк выдал первый кредит по программе сотрудничества с ЕБРР Сегодня 13:30 — Кредит&Депозит

ПриватБанк выдал первый кредит по программе сотрудничества с ЕБРР

ПриватБанк выдал первый кредит по программе сотрудничества с ЕБРР. Финансирование получил предприниматель из Киева, который занимается розничной торговлей через почтовые заказы и интернет.

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев, в целом с даты подписания соглашения с ЕБРР банк уже принял заявки на кредиты от микро и малого бизнеса более чем на полтора миллиарда гривен.

«Согласно подписанному соглашению с ЕБРР, ПриватБанк сможет выдавать кредиты на общую сумму 240 миллионов евро в эквиваленте, — отметил Евгений Заиграев. — Мы поддерживаем развитие экономики Украины благодаря программе сотрудничества с ЕБРР, которой предусмотрено как частичное гарантирование банка возврата кредитов заемщиками, так и предоставление грантов заемщикам до 20% от суммы покупки определенных видов техники и оборудования и до 30% от суммы финансирования приоритетных инвестиционных проектов».

Подробнее о программе сотрудничества банка и ЕБРР можно узнать на сайте банка . Там же можно подать заявку на получение финансирования.

Справка Finance.ua:

по данным ПриватБанка, дети, которые пользуются банковскими картами Юниора ПриватБанка, предпочитают покупки через POS-терминалы и больше покупают оффлайн, чем через интернет;

ПриватБанк открыл продажу валюты в Приват24 в пределах установленных лимитов НБУ.



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