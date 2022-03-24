ПриватБанк выдал первые кредиты по программе поддержки агропроизводителей — Finance.ua
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ПриватБанк выдал первые кредиты по программе поддержки агропроизводителей

Сегодня 16:42Кредит&Депозит
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ПриватБанк выдал первые кредиты по программе поддержки агропроизводителейПриватБанк выдал первые кредиты по программе поддержки агропроизводителей
ПриватБанк выдал более 3 млрд грн. кредитов агропроизводителям.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Мы уже получили заявки от более чем полутора тысяч агропроизводителей на сумму свыше 3 миллиардов гривен и обратились в Кабинет Министров за увеличением суммы государственных гарантий» — сообщил руководитель Дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев.
Условия кредитования
ПриватБанк предоставляет кредиты для аграриев в сумме до 5 миллионов гривен вовсе без залога и страхования, а клиенты получают компенсацию процентной ставки и будут платить 0% годовых с оплатой разовой комиссии до 1% от суммы кредита.
Для получения кредита в сумме более 5 миллионов гривен агропроизводитель дополнительно должен предоставить в залог сельхозтехнику, что обеспечит не менее 20% от суммы кредита.
«Первый кредит был выдан агропроизводителю из села Быково Криничанского района Днепропетровской области в сумме 5 миллионов гривен без дополнительного залога на срок 6 месяцев в полном соответствии с условиями Постановления Кабинета Министров № 274 от 12.03.2022», — сообщили в банке.
Заявки на получение финансирования можно подать на сайте ПриватБанка.

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По материалам: Finance.UA
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