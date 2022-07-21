ПриватБанк возобновил программу финансирования оборотных средств малому бизнесу — Finance.ua

ПриватБанк возобновил программу финансирования оборотных средств малому бизнесу
ПриватБанк возобновил программу финансирования оборотных средств для поддержки предприятий малого бизнеса с годовой выручкой от 30 до 300 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Минимальная сумма кредитования составляет 500 тыс. грн, а максимальная сумма финансирования — в пределах расчетного кредитного лимита, но не более 10 млн грн.
В рамках этой программы бизнес-клиенты банка смогут пользоваться кредитами на пополнение оборотного капитала как при участии программы государственных гарантий, так и под залог техники или гарантий владельца бизнеса.
ПриватБанк планирует выделить около полумиллиарда гривен для развития предприятий и поддержки экономики страны.
Как сообщил руководитель дирекции обслуживания бизнес клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев, для клиентов малого бизнеса — экспортеров и тех, кто работает в критически важных отраслях экономики, минимальная сумма кредитования составляет 500 тыс. грн. Максимальная сумма финансирования — в пределах расчетного кредитного лимита, но не более 10 млн грн.
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