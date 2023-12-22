ПриватБанк вернул государству 155 млрд докапитализации — Finance.ua
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ПриватБанк вернул государству 155 млрд докапитализации

Фондовый рынок
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ПриватБанк вернул государству 155 млрд докапитализации
ПриватБанк вернул государству 155 млрд докапитализации
ПриватБанк вернул государству 155 млрд грн, потраченные на его спасение во время национализации. На это ушло семь лет.
Об этом сообщил глава правления Герхард Бёш на форуме NV, передает «Минфин».
Как отметил Бёш, возместить деньги удалось благодаря сверхприбылям в 2021 и 2023 годах.
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«В Привате действительно в 2021 году была самая большая прибыль — 35 млрд. В 2023-м, хотя год еще не закончился, мы уже можем сказать, что она будет почти вдвое больше. Если говорить о том, кому мы принадлежим, то все, что мы зарабатываем, возвращается нашему акционеру, то есть украинскому народу», — сказал Бёш.
Напомним, что государство национализировало ПриватБанк в конце 2016 года. В течение семи лет бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов пытались через суды вернуть его. Некоторые процессы еще не завершились, но в 2023 году государство получило принципиальное решение Верховного Суда о невозможности возвращения ПриватБанка бывшим владельцам.

Справка Finance.ua:

  • чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-сентябрь 2023 года составила 43,37 млрд грн, что в 3 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года;
  • по данным Нацбанка на 1 сентября 2023 года, ПриватБанк является лидером по общим активам (642,3 млрд грн) среди 64 действующих банков страны и занимает второе место по количеству отделений — 1131;
  • с ноября клиенты ПриватБанка могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и получить «физическую» карту через Новую почту в шести странах Европы, где в результате войны или других обстоятельств сейчас находится больше всего украинцев.

Когда и зачем национализировали банки в Украине 🔍

По материалам:
Мінфін.com.ua
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