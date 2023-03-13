ПриватБанк в 2023 году увеличит кредитование малого и среднего бизнеса на 35% — Евгений Заиграев — Finance.ua
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ПриватБанк в 2023 году увеличит кредитование малого и среднего бизнеса на 35% — Евгений Заиграев

Фондовый рынок
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В 2023 году ПриватБанк планирует увеличить объемы финансирования украинского малого и среднего бизнеса по меньшей мере на 35%.
Об этом сообщил член правления банка по вопросам МСБ Евгений Заиграев, выступая на конференции Digital Lending в Киеве.
Об этом говорится в сообщении ПриватБанка.
По его словам, в первый год войны ПриватБанк и другие государственные банки не остановили кредитование МСБ и стали едва ли не единственным надежным источником финансирования бизнеса, прежде всего аграриев и критически важных отраслей экономики. За 2022 год ПриватБанк увеличил кредитный портфель МСБ на 60%, в том числе по государственным программам поддержки бизнеса.
ПриватБанк обслуживает более 68% украинских предпринимателей, несмотря на войну, наши клиенты не прекратили бизнес, работают производства, работает транспорт, жизнь продолжается, и бизнесу нужны деньги для развития. Поэтому мы меняем процессы и модель риска менеджмента, внедряем современные цифровые технологии для максимально быстрого рассмотрения и обработки кредитных заявок, чтобы кредиты были наиболее доступны бизнесу", — отметил Евгений Заиграев.
Процедура получения бизнесом кредита в ПриватБанке сегодня работает исключительно в цифровом формате — от подачи заявки через Приват24_для_бизнеса, автоматизированного процесса риск менеджмента, оценки и обзора залогового имущества до подписания договоров online через сервис #Paperless с использованием облачного КЭП #SmartID.
По материалам:
Finance.ua
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