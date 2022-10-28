ПриватБанк уволил заместителя председателя правления из «батальона Монако» — Finance.ua
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ПриватБанк уволил заместителя председателя правления из «батальона Монако»

Фондовый рынок
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Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил заявление об увольнении заместителя председателя правления Игоря Лебединца, которое по его желанию вступает в силу незамедлительно.
Об этом рассказали в пресс-службе ПриватБанка.
Отметим, что наблюдательный совет АО КБ «ПриватБанк» провел внутреннюю проверку для изучения фактов и обстоятельств, связанных с использованием Лебединца транспортного средства банка во время его отпуска на Лазурном берегу Франции.
Так, в соответствии с принципами и основами нормативных документов ПриватБанка, руководство и работники обязаны неуклонно и добросовестно действовать в интересах банка, соблюдать в своей деятельности высокие профессиональные стандарты и, в частности, избегать нарушений норм этики и не допускать создания впечатления их нарушения как при исполнении профессиональных обязанностей, так и в повседневной жизни.
Отметим, что в августе «Украинская правда» обнародовала журналистское расследование об украинских бизнесменах и политиках, выехавших из страны во время войны. Военнообязанные «беженцы» обосновались в элитных курортах в Монако, Монте-Карло и Ницце. Группу беглецов назвали «батальон Монако».
17 августа сотрудники ГБР начали расследование, а 19 августа обнародовали список подозреваемых, среди которых более 80 человек. Украина уже направила запрос на экстрадицию одного из фигурантов расследования.
По материалам:
РБК-Україна
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