ПриватБанк удвоит цифровые чаевые лучшим официантам кафе и ресторанов — Finance.ua

ПриватБанк удвоит цифровые чаевые лучшим официантам кафе и ресторанов Сегодня 11:34 — Финтех и Карты

ПриватБанк удвоит чаевые наиболее активным официантам украинских кафе и ресторанов, если они получат благодарность от клиентов в безналичной форме через POS-терминалы ПриватБанка на карты Mastercard.

Об этом сообщили в компании.

Для этого нужно подключиться к акции на сайте банка , которая будет действовать с 25 июня по 25 августа 2023 года. Попасть в нее могут все официанты, кто в период акции будет получать чаевые исключительно в безналичном виде на карты Mastercard ПриватБанка. По итогам акции 20-ке диджитальных официантов банк удвоит полученные за период акции благодарности от клиентов, а заведения, где работают победители, получат от банка бесплатную PR-кампанию.

«Мы надеемся в рамках этой программы увеличить на 37% количество официантов, использующих сервис удобных цифровых чаевых», — говорит Сергей Макаренко, руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка.

Справка Finance.ua:

чаевые cashless — это дополнительная транзакция при расчете на терминале. Посетитель сам выбирает, сколько оставить «на чай», и деньги зачисляются на карту официанта. Подключить сервис может любое заведение питания, где установлены POS-терминалы ПриватБанка.

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