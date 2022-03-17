ПриватБанк сообщил, как и сколько работает отделений и банкоматов — Finance.ua
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ПриватБанк сообщил, как и сколько работает отделений и банкоматов

Сегодня 11:01Фондовый рынок
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Как сообщил в Facebook пресс-секретарь банка Олег Серга сегодня, 17 марта в нашей сети по всем городам Украины работают:
  • 882 отделения.
  • 5 787 банкоматов с наличными.
  • 10 109 терминалов самообслуживания.
  • 89 123 POS-терминалов на кассах.
Вниманию жителей столицы — сегодня работают следующие базовые отделения:
г. Киев, пр. Леся Курбаса, 7-Ам.
Киев, ул. Срибнокильская, 24м.
Киев, ул. Александра Мишуги, 9Ам.
Киев, ул. Игната Хоткевича, 8м
Киев, ш. Харьковское, 56м.
Киев, ул. Большая Васильковская, 43/16м.
Киев, ул. Евгения Сверстюка, 19м.
Киев, ул. Колпака, 29м.
Киев, ул. Симиренко, 14/9м.
Киев, ул. Андрея Малышко, 5м.
Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 3м.
Киев, пр. Владимира Маяковского, 26м.
Киев, ул. Маршала Тимошенко, 29м.
Киев, ул. Игната Юры, 7дм.
Киев, пр. Победы, 27ам.
Киев, ул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36м.
Киев, пр. Алишера Навои, 69.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк открыл возможность покупки военных облигаций внутреннего государственного займа в режиме онлайн на сайте «Приват24». Однако, как отмечается в сообщении госбанка, такую возможность имеют только клиенты банка, готовые внести не менее 100 тысяч гривен;
  • Также банк сообщал, что для клиентов, которые до начала войны приобрели что-то через программы «Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка» и не имели просрочки обязательств, до 1 июня будут действовать кредитные каникулы.
По материалам: Finance.UA
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