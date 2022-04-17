ПриватБанк сообщил, что Приват24 сегодня ночью работать не будет (график) — Finance.ua
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ПриватБанк сообщил, что Приват24 сегодня ночью работать не будет (график)

Сегодня 12:50Фондовый рынок
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Как сообщили в ПриватБанке, банк будет проводить очередной этап регламентных работ в Приват24 сегодня ночью (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля).
Часть сервисов будет проходить техническое обслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны.
«В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24, пока мы не стабилизируем работу всех сервисов», — говорится в сообщении.

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По материалам: Finance.ua
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