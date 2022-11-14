ПриватБанк с начала года заработал около 14 миллиардов. Это на 7 млрд грн меньше, чем в прошлом году — Finance.ua
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ПриватБанк с начала года заработал около 14 миллиардов. Это на 7 млрд грн меньше, чем в прошлом году

Фондовый рынок
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ПриватБанк с начала года заработал около 14 миллиардов. Это на 7 млрд грн меньше, чем в прошлом году
ПриватБанк с начала года заработал около 14 миллиардов. Это на 7 млрд грн меньше, чем в прошлом году
Прибыль ПриватБанка за 9 месяцев 2022 года составила 13,8 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше результата за соответствующий период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается, с начала войны для защиты интересов клиентов банк ввел ряд мер по снижению кредитной нагрузки (приостановка начисления процентов, кредитные каникулы, реструктуризация). Однако из-за снижения платежеспособности населения, особенно в «красных зонах», за 9 месяцев текущего года банк сформировал 9,4 млрд грн резервов под кредитные риски.
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Введенные с начала войны льготы клиентам и отмененные комиссии повлияли на снижение чистого комиссионного дохода на 2,7 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Так, доходы от платежей в розничных торговых сетях (эквайринге) составили половину уровня предыдущего года при относительно неизменном объеме транзакций.
ПриватБанк выделил 15,9 млрд грн кредитов бизнесу, преимущественно в агросекторе, часть из которых уже погашена. Кредитный портфель бизнес клиентов с начала 2022 г. вырос на 8 млрд грн.
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По состоянию на 1 ноября 2022 г. остатки на текущих счетах клиентов в гривне выросли на 43% по сравнению с началом года.
В условиях роста инфляции банк принял эффективные меры, чтобы сдержать рост операционных расходов, который составил всего 5% — 579 млн грн по сравнению с прошлым годом, 475 млн грн из которых приходится на исключительные расходы в условиях войны (поддержка персонала, защита информационных систем, благотворительность).
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На поддержку армии и благотворительность ПриватБанк направил 80 млн грн.
Инфогарфика: ПриватБанк
Инфогарфика: ПриватБанк

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По материалам:
Finance.ua
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