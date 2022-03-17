ПриватБанк приступил к приему заявок на льготные кредиты для агробизнеса — Finance.ua
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ПриватБанк приступил к приему заявок на льготные кредиты для агробизнеса

Сегодня 19:44Фондовый рынок
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Государственный ПриватБанк, согласно Постановлению Кабинета Министров № 274, начинает прием заявок по новой государственной программе льготного кредитования агробизнеса.
Как сообщает пресс-служба банка, заявку можно зарегистрировать онлайн на странице pb.ua/agro.
По условиям программы, кредитование доступно на срок до шести месяцев под 0% годовых (с подключением программы 5-7-9%) по следующим кредитным продуктам:
— «КУБ с залогом» до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;
— «Агросезон» до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией на сумму 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;
— «Агросезон» от 5 до 50 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита с дополнительным обеспечением от клиентов в размере 20% от суммы кредитов под залог сельхозтехники.
В ПриватБанке подчеркнули, что кредитование доступно для агропроизводителей с «банком земли» в обработке от 100 до 10 тысяч гектаров, находящихся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, а также утвердил его устав и обеспечил формирование уставного капитала.
По материалам: Діло
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