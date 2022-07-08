ПриватБанк предупреждает о новой схеме мошенничества — Finance.ua

ПриватБанк предупреждает о новой схеме мошенничества Сегодня 20:30 — Криминал

ПриватБанк предупреждает о новой схеме мошенничества

В Украине выявили новую мошенническую схему. Злоумышленники используют социальные выплаты от разных организаций, чтобы нажиться.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как сообщает банк, сейчас в Телеграм-каналах распространяется информация о выплатах для украинцев от всех: ООН, ЕС, ПриватБанк а, Дії и даже НАТО.

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Мошенники предлагают клиентам перейти по ссылке на фишинговый сайт и пройти опрос (заполнить персональные данные и данные банковских карт ) для получения пособия.

ПриватБанк подчеркивает: «Никогда не переходите по таким ссылкам, вы потеряете свои деньги».

«Во-первых, ПриватБанк не создавал каналы и боты для выплат в Телеграм или других мессенджерах. Во-вторых, для выплат мы не просим конфиденциальные данные, в частности номера карт, PIN-коды и пароли», — добавляют в финучреждении.

Банк советует запомнить следующие правила:

не переходите по сомнительным ссылкам. Безопасные сайты содержат значок замка возле адреса, в мошеннических его не будет. Кроме того, такие сайты будут мимикрировать под сайты банка;

никогда никому не говорите следующие данные: номер карты, ее срок действия и CVV-код, пароли и PIN-коды;

доверяйте только официальным источникам информации.

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