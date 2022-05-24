«ПриватБанк» предупредил украинцев об очередной мошеннической схеме под предлогом выплат пособия — Finance.ua
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«ПриватБанк» предупредил украинцев об очередной мошеннической схеме под предлогом выплат пособия

Сегодня 10:33Криминал
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«ПриватБанк» предупредил клиентов об очередном мошенническом ресурсе, который, прикрываясь выплатой пособия от государства, пытается похитить личные и финансовые данные украинцев.
Как сообщила пресс-служба, по данным службы безопасности банка 23 мая мошенники начали распространение через соцсети фейкового сообщения о срочной «проверке карт» под предлогом выплаты пособия от государства. В сообщении мошенники предлагают клиентам для «проверки» карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для хищения финансовых данных.
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«ПриватБанк» в очередной раз напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и порядке получения пособия размещена исключительно через официальные каналы. Если вы получили уведомление о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что банк обратился в правоохранительные органы по поводу остановки работы и ликвидации этого и подобных мошеннических ресурсов.
Правительство будет выплачивать переселенцам, покинувшим места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, также по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, вынужденно переехавшего в более безопасные места.

Мошенничество во время войны: схемы, действующие сейчас

По материалам: Економічна Правда
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