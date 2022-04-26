ПриватБанк предупредил о новых схемах мошенников — Finance.ua

ПриватБанк предупредил о новых схемах мошенников

Сегодня 10:33 — Криминал

В ПриватБанке рассказали о новых схемах мошенников.

Фейковые сайты, похожие на сайт банка. Иногда мошенники пытаются имитировать сайт ПриватБанка. Как отличить фейковый сайт от реального? ПриватБанк не производит выплаты на своих сайтах, не просит заполнить опрос или анкетирование в обмен на деньги.

Звонки от «сотрудников» мобильного оператора.

Схема следующая: мошенники звонят по телефону от имени сотрудников мобильного оператора, сообщают, что враг, например, взорвал вышку. Потом просят у вас код с SMS — якобы оператор пытается переподключить клиента к аналоговой системе связи.

Ни в коем случае не называйте коды из сообщений и пароли к сервисам — так преступники пытаются получить доступ к вашей банковской карте.

«Государственные» выплаты в мессенджерах. Вы можете увидеть в мессенджерах уведомления о выплатах гражданам с перечнем банков и ссылками. Не переходите по ссылкам! Мошенники только того и ждут — чтобы украсть ваши данные.

Всю информацию о выплатах от государства и банков смотрите на официальных сайтах и страницах соцсетей учреждений.

Кстати, на Finance.ua вы можете выбрать себе наиболее выгодную платежную карту любого из банков Украины.

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