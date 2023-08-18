Приватбанк предупредил, что операции с картами будут недоступны в течение семи часов — Finance.ua
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Приватбанк предупредил, что операции с картами будут недоступны в течение семи часов

Фондовый рынок
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В ночь на 19 августа 2023 года Приватбанк проведет плановые регламентные работы своих систем и сервисов, в результате чего операции с картами будут недоступны.
Об этом говорится в сообщении банка.
«При проведении работ в субботу 19 августа с 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступны операции с картами, Приват24, также „тайм-аут“ будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка», — говорится в сообщении.
В банке отмечают, что работы традиционно проводятся ночью, когда большинство клиентов отдыхают.
«Однако, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ», — отметили в Приватбанке.
В дневное время клиенты ПриватБанка производят в среднем более 1 млн платежей в час, это почти 50 тысяч платежей ежеминутно.
По материалам:
Економічна Правда
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